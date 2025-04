Ex Juve, Ballarini: “Conte? Scudetto miglior exit strategy”

Valentina Ballarini ha parlato dell'ex tecnico della Juventus, Antonio Conte, commentando le sue recenti dichiarazioni sul suo futuro

Nel suo editoriale su Sportitalia, Valentina Ballarini ha parlato dell’ex tecnico della Juventus, Antonio Conte e delle sue dichiarazioni sul suo prossimo futuro al Napoli. Ecco un estratto delle sue parole: “Ci ho visto un po’ di strategia in chiave scudetto e un avviso ai naviganti. Come dire: “se dovessi vincere lo scudetto in mezzo a tutte queste difficoltà, molto del merito sarebbe mio”. Che poi in caso di reale vittoria diventerebbe di conseguenza la migliore exit strategy possibile anche agli occhi dei tifosi. Conte, dopo l’aggancio in vetta, ha tutto per farcela. Calendario ultra favorevole e, come al solito, una partita a settimana. Adesso, paradossalmente, lo scudetto potrebbe perderlo solo lui”.

Ballarini: “Scacallaggio? Conte sapeva benissimo che avrebbe scatenato dibattiti”

La giornalista ha anche scritto: "Conte ha definito sciacallaggio quello fatto nei confronti delle sue dichiarazioni pre Monza-Napoli. Ecco, gli sciacalli, per me, sono un'altra cosa. I giornalisti hanno fatto solo il loro lavoro. Perchè Conte sapeva benissimo che le sue parole avrebbero acceso dibattiti, polemiche e avrebbero aperto la strada al dubbio sulla sua permanenza a Napoli. Dichiarazioni, peraltro, rafforzate dalle parole nel post-partita. Conte, in realtà, ha fatto tutto da solo. Ha detto tanto, forse non tutto, ma mai aveva parlato così. Quindi zero vittima e zero sciacallaggio".