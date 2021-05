Evelina Christillin: “Dispiace per Pirlo ma Allegri è Allegri. La Superlega…”

Il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e amica di Andrea Agnelli Evelina Christillin ha parlato in occasione dell’evento “Lo sport che verrà” organizzato da Il Foglio Sportivo: “Quando chiesi per la...

Il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e amica di Andrea Agnelli Evelina Christillin ha parlato in occasione dell'evento "Lo sport che verrà" organizzato da Il Foglio Sportivo: "Quando chiesi per la prima volta all’Avvocato Agnelli di portarmi a vedere una partita di calcio lui mi guardò con una faccia incredula, poi vincemmo per 5-0 e da allora mi portò quasi sempre con lui a vedere la partita. Ho avuto così la fortuna di seguire sempre la Juventus ed eccoci qui. Peggio Calciopoli o la Superlega? Non sono mai stata consigliere della Juventus, all’epoca del post Calciopoli sono stata chiamata da Cobolli Gigli, che doveva rilanciare le sorti del club, a coordinare un gruppo di lavoro che doveva restituire dignità alla Juventus che viveva un momento complicato. Ora sono consigliere della UEFA e nei giorni della Superlega non è stato facilissimo, ho detto quello che pensavo. Ceferin in quei giorni forse era anche più arrabbiato di quello che è emerso".