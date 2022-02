Juve, la probabile formazione. Prende piede il 4-4-2

Allegri studia l'undici migliore per la sfida di stasera contro il Villarreal. Con l'assenza di Dybala il mister potrebbe cambiare modulo.

Questa sera alle ore 21 la Juventus scenderà in campo per sfidare il Villarreal . La partita dell'Estadio de la Ceramica sarà valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di diversi giocatori. Giorgio Chiellini ne avrà ancora per un po' per il suo infortunio al polpaccio. Ma in difesa mancherà anche Daniele Rugani , dopo il problema muscolare accusato nel riscaldamento pre derby. Leonardo Bonucci invece, che ieri ha svolto il suo primo allenamento in gruppo, è stato recuperato in extremis, ma solo per la panchina. Assenti pesanti poi saranno anche Paulo Dybala , infortunatosi col Torino, e Federico Bernardeschi , out ormai da un po'.

In difesa quindi il tecnico dovrà adattare Danilo nel ruolo di centrale accanto a Matthijs De Ligt. I terzini quindi dovrebbero essere Mattia De Sciglio da una parte e Alex Sandro dall'altra. Allegri nelle ultime sessioni di allenamento ha provato il 4-4-2 per ridisegnare la sua squadra in virtù delle varie defezioni. A centrocampo quindi spazio per la coppia formata da Manuel Locatelli e Denis Zakaria, mentre sugli esterni dovrebbero agire Juan Cuadrado e Weston McKennie, in vantaggio su Adrien Rabiot. In attacco invece ci sarà la coppia formata da Dusan Vlahovic e Alvaro Morata. Per il centravanti serbo sarà l'esordio nella massima competizione europea, subito in una sfida a eliminazione diretta, per di più in trasferta. Per il numero nove spagnolo invece l'occasione di giocare con un'altra punta in un attacco a due, come quando faceva coppia con Tevez nella sua prima esperienza con la maglia bianconera, proprio nella "sua" Spagna.