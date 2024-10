Esordio con la Juve per Adzic: “Un sogno per me”

Contro la Lazio Adzic ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Juve: le parole del giocatore bianconero

Nel corso della partita contro la Lazio Vasilije Adzic ha fatto il suo esordio con la maglia della Juve. Il centrocampista montenegrino nel poco spazio a disposizione è riuscito a lasciare il segno, con giocate di alto livello. Al termine della partita il classe 2006 ha detto: “È un sogno per me giocare con la maglia della Juventus, non lo avrei nemmeno immaginato da bambino. I miei genitori erano allo stadio e li ho visti in lacrime: è stato molto emozionante per me e per loro. Era importante a livello di squadra ottenere i tre punti e sono contento che Cabal sia riuscito a incidere in occasione del gol”.

Juve, esordio per Adzic

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha commentato: “Sabato 19 ottobre 2024 è una data che Vasilije Adzic difficilmente si dimenticherà. Per il classe 2006 montenegrino contro la Lazio è arrivato, infatti, l’esordio in gare ufficiali con la Juventus, entrando in campo al minuto 72. Lo avevamo visto in campo nell’amichevole di Norimberga – nella sua prima gara in assoluto con la nostra maglia – e successivamente a Pescara, sempre in occasione di un test match, con il Brest. Ora la sua prima apparizione in una partita di Serie A, in una gara ufficiale appunto”.