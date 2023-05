Esonero Allegri: arriva la decisione della Juventus dopo Siviglia / News

La Juventus è fuori dall'Europa, ancora. Massimiliano Allegri non è riuscito a regalare una gioia a tutti i tifosi bianconeri e quello che accadrà nelle prossime settimane rischia di essere qualcosa di davvero molto grosso. I bianconeri hanno bisogno assoluto di una rivoluzione. Di qualcosa che possa dare una scossa e che possa rappresentare un punto di svolta per la costruzione di una squadra che possa tornare a vincere. In Italia, così come in Europa. Da qualche ora sui social non fa altro che rimbalzare l'hashtag #Allegriout ed il motivo è semplice: il tecnico Livornese non solo non ha dato un gioco alla Juventus ma non è riuscito neanche in quella che sembrava essere la sua specialità: portare risultati.