Calvo: “Allegri ha fatto un ottimo lavoro.Vogliamo regalare la finale ai tifosi”

Il dirigente della Juventus ha parlato a pochi minuti dall'ingresso in campo delle squadre per la partita tra Siviglia e Juventus

La Juventus sta per scendere in campo contro il Siviglia nella partita valevole per la semifinale di ritorno dell'Europa League. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo, ha parlato intervistato a pochi minuti dall'inizio della partita.