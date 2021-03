Calciomercato Juventus, addio Dybala: i tifosi bianconeri ora tremano

Il futuro dell'argentino è sempre più in bilico: a fine stagione si avvicina sempre di più l'addio

La vittoria di ieri sera all'Allianz Stadium lascia aperta la speranza Scudetto della squadra di Andrea Pirlo. Il 3-1 contro i biancocelesti anche senza Cristiano Ronaldo ha avuto in Alvaro Morata l'assoluto protagonista. Rientrato da poco dal virus che lo ha colpito nell'ultimo mese, lo spagnolo ha realizzato una doppietta. E pensare che non doveva neanche giocare dall'inizio. Morata infatti ha giocato per l'assenza di CR7, acciaccato e tenuto a riposo in vista del match di martedì sera contro il Porto in Champions League. Lo spagnolo ha risposto presente per l'ennesima volta, e ora la Juve deve seriamente valutare il suo futuro.

L'accordo con l'Atletico Madrid prevede il rinnovo del prestito per dieci milioni, o direttamente il riscatto per 45 milioni di euro. La Juve potrebbe anche trattare con i Colchoneros, ma per fare un investimento del genere servirà una cessione e il nome caldo è quello di Dybala. L'argentino è ai box da quasi due mesi, e la Juve deve prendere una decisione sul suo futuro. L'ex Palermo ha il contratto in scadenza nel 2022, e la società bianconera dovrà capire cosa fare con l'argentino. Vista l'ottima compatibilità di Morata con Ronaldo, Paratici e Nedved stanno iniziando a valutare il futuro di Dybala.

E da questo punto di vista attenzione a possibili sirene provenienti dalla Premier League e da Madrid. La Joya ha attirato su di sé le attenzioni del Manchester United un paio di anni fa, ma poi l'eventuale scambio con Lukaku saltò. Dall'altra parte c'è il Real Madrid, che da anni è alla ricerca di un numero dieci. A Madrid Florentino Perez vuole un nuovo volto per il suo Real e Dybala può essere la nuova stella dei Blancos. La Juve, dal canto suo, richiede almeno 70/80 milioni per lasciar partire l'argentino.