Calciomercato Juventus, per SportMediaset è fatta: “Addio CR7, al suo posto…”

Il fuoriclasse portoghese può lasciare i bianconeri e per SportMediaset è già stato scelto il sostituto

Al termine della stagione la Juventus dovrà prendere delle decisioni molto forti. La società bianconera si trova a un bivio, tra il sogno Champions e il bilancio piuttosto negativo. Al centro del progetto rossonero c'è Cristiano Ronaldo, il colpo del secolo in Serie A arrivato a Torino per puntare alla Champions. Nonostante le straordinarie prestazioni del portoghese in Europa, la Juve non è mai riuscita a tornare in finale di Champions League. E adesso la società deve inevitabilmente fare i conti con un bilancio che deve migliorare. E per questo motivo possono profilarsi degli scenari clamorosi, addirittura con un possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione.