ESCLUSIVA JUVENEWS / Scopritore Zaniolo: “Lui bianconero? Beh…”

Zaniolo arriverà alla Juventus? Le ultime indiscrezioni parlano molto chiaramente. Ma lui come sarebbe in bianconero?

Zaniolo-sì, Zaniolo no, Zaniolo boh. In merito all’accostamento ormai canonico dell’attuale calciatore del Galatasaray alla Juventus, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Manuel Montali , ancora attualmente direttore tecnico della Virtus Entella, che ha contribuito a lanciare definitivamente l’ex Roma nel calcio dei grandi (tra il 2016 e il 2017).

“È molto semplice definirlo tatticamente, proprio perché la sua forza - spesso non intravista - è la duttilità. Spazia in tutti i ruoli dell’attacco e del centrocampo. Quando parte da destra, in progressione, è in grado di dare il meglio di sè”.