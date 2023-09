ESCLUSIVA / Marchionni: “Juventus? Mi aspetto una grande partita”

Marchionni interviene in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu: ecco cosa ci ha raccontato sul momento bianconero

L’imminente sfida tra Sassuolo e Juventus e l’attualità bianconera a 360 gradi. In riferimento a ciò, la nostra redazione ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Marco Marchionni, calciatore della Vecchia Signora tra il 2006 e il 2009.

Che tipo di match ti aspetti al Mapei? Il Sassuolo non è partito impeccabilmente in campionato, però è storicamente un campo ostico per la Juventus…

“Infatti mi aspetto una grande partita da parte della Juve. La posta in palio è troppo alta. I bianconeri devono aggredire il match e cercare di vincere a tutti i costi”.

A tuo avviso, anche con lo sguardo dell’allenatore, Vlahovic e Chiesa rappresentano la migliore coppia del campionato?

“Proprio perché faccio l’allenatore rispondo che è prematuro sostenere questa tesi. Sono sicuramente due calciatori complementari, ma ci sono tante coppie d’attacco performanti nel nostro campionato. Aspettiamo cammin facendo”.

Conosci a perfezione l’ambiente Juve. Il tuo punto di vista rispetto alla “querelle” con Bonucci?

“Non so che cosa possa essere successo realmente tra le parti. Mi limito quindi a sostenere che è un grandissimo peccato che tra un calciatore che ha scritto la storia del club e la Juve sia finita in questo modo”.

Quanto perdono i bianconeri senza Pogba?

“Moltissimo. Per me Pogba ha dimostrato di essere un campione in tante fasi della sua carriera. Ha avuto qualche acciacco fisico, ma Allegri ha ragione quando lo giudica tale”.

A proposito di Sassuolo: in estate Berardi è stato a un millimetro dal vestire la maglia della Juventus: a gennaio potrebbe ripetersi l’eventuale assalto?

“Io penso che Berardi sia un ottimo calciatore. Per cui, in caso approdasse alla Juventus, non mi stupirebbe. Ripeto: stiamo parlando di un grande giocatore”.

La squadra di Allegri può concretamente ambire allo scudetto?

“Non può, deve ambire allo scudetto. Ormai cominciano a essere parecchi gli anni di distanza tra la vittoria dell’ultimo (con Sarri, nel 2020 ndr) e adesso”.

