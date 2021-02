ESCLUSIVA – Fagioli, parla il fratello: “La prima volta che vide CR7 gli tremarono le gambe. Pirlo ha molta stima in lui, farà grandi cose”

Il fratello del gioiellino bianconero ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Quella di ieri è stata una serata in cui la Juve ha ritrovato le certezze che nelle ultime due uscite aveva un pò smarrito, soprattutto dopo la sconfitta del Do Dragao contro il Porto di Conceicao. Ma è stata anche la notte dell'esordio in Serie A del baby talento bianconero Nicolò Fagioli, autore di una grande prestazione nei 25 minuti che gli sono stati concessi, dimostrando di avere il futuro tutto dalla sua parte. Ma a farci scoprire qualcosa in più sul classe 2001 è stato il fratello Alessandro, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Hai sentito tuo fratello dopo la partita di ieri? Che emozioni e hai provato?

"Dopo la partita ho postato una storia che immortalava il suo esordio facendogli i complimenti.

Già la prima volta che esordí in Coppa Italia io e la mia famiglia eravamo emozionantissimi. Io letteralmente tremavo e mi usciva il cuore dal petto, lo stesso per l’esordio in campionato".

Lui è sempre stato tifoso della Juve sin da piccolo? Cosa rappresenta per lui la Juve?

"Fin da piccoli siamo sempre stati juventini anche grazie a nostro padre e nonno che ci hanno trasmesso la stima per i colori bianconeri. Naturalmente per Nicolò giocare nella squadra che ha sempre tifato non può essere che una soddisfazione enorme e credo che grazie a questo amore riuscirà a fare grandi cose".

È stato contattato da qualche società in questi mesi?

"Molte squadre hanno chiesto di lui ma per correttezza preferisco non dire quali".

Che rapporto ha con i compagni? Si sente integrato?

"Si sta ancora integrando con la squadra ma penso che piano piano riuscirà a entrare nell’organico senza problemi come ha sempre fatto da quando gioca a calcio".

Qual’è il suo feeling con Ronaldo? Lo aiuta a crescere? Che cosa ha provato lui a giocare insieme a CR7?

"Penso che sia il sogno di chiunque giocare insieme a Ronaldo. Da quello che mi ha raccontato, Cristiano aiuta ed è disponibile con i giovani ed è un esempio per tutti, anche per i più grandi della Juve. Di professionisti come lui ce ne sono veramente pochi. Ovviamente le prime volte ci ha confessato che gli tremavano le gambe solo alla sua vicinanza ma in seguito ci fai l’abitudine perché diventa a tutti gli effetti un tuo compagno di gioco".

Pensi che Pirlo sia l’allenatore adatto per la sua crescita? Si trova bene con lui ?

"Pirlo ha dimostrato di dare spazio ai giovani e sta dando molta fiducia a Nicolò. Credo proprio che lo stimi molto e che si trovi molto bene con lui, può insegnare davvero tanto a Nico e sotto la sua guida non potrà far altro che crescere sotto ogni punto di vista".

Credi che possa essere pronto per giocare sempre da titolare o ha bisogno di più tempo?

"Nico è ancora molto giovane e deve ancora crescere tanto, ma grazie al suo talento credo che riuscirà presto a entrare tra i migliori della squadra".

Ringraziamo gentilmente Alessandro Fagioli per la disponibilità.