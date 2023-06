ESCLUSIVA JUVENEWS / Aleinikov: “Vlahovic? Non capisco…”

“Non capisco cosa gli sia successo. È strano. Con la Fiorentina segnava sempre e faceva la differenza. Quest’anno non ha praticamente mai inciso. La questione è in mano a lui: che cosa vuole fare? Vuole restare e dimostrare quanto realmente vale o andare via? È tutta una questione di stimoli che hai o non hai”.

“Il campionato è appena terminato. Non appena capiremo la dimensione in cui starà la Juve, se sarà penalizzata o meno, potremo fare questi discorsi. Adesso, come dicevamo prima, ci sono troppi processi aperti. La Juve farà la Conference oppure no? E se sì, quali giocatori prenderà? Altrimenti, in caso non dovesse disputarla, chi rimarrebbe? Sono tutti interrogativi, a cui, al momento, non si possono fornire risposte. Io percepisco grande e troppa confusione”.