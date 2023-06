Rabiot? Vlahovic? No! Un altro big pensa di dire addio alla Juve | Mercato

Niente Champions League per la Juventus, relegata alla Conference League al netto di quelle che saranno le decisioni della UEFA. Rallenta per forza di cose il nuovo ciclo Juve, ma la strada è già tracciata e la dirigenza lavora unita in questa direzione. Sacrifici per far quadrare il bilancio e colpi per dare vita alla nuova Juventus: un compito non banale, come del resto sottolineato anche dallo stesso Maurizio Scanavino. Inutile girarci intorno, in questo contesto di incertezza e difficoltà il principale candidato alla partenza sembra essere Dusan Vlahovic, mai davvero apparso al centro del progetto bianconero. Attenzione, però, anche alla situazione di un altro calciatore che, nelle ultime ore, sarebbe finito al centro di notizie preoccupanti.