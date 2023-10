Erste Bank Open, episodio infelice contro la Juve durante la fase finale

Un episodio clamoroso, e quantomeno antisportivo e gratuito nei confronti della Juventus sarebbe andato in scena durante l'Erste Bank Open. L'episodio, riportato da diverse testate e testimoniato dalle tv che hanno trasmesso l'evento riguarda l'ottavo di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego . Durante la pausa della sfida del torneo Atp 500 in corso a Vienna, gli autoparlanti avrebbero riprodotto Sarà perchè ti Amo. La nota hit storica del gruppo musicale Ricchi e Poveri sarebbe però risuonata in una versione "rivisitata".

Infatti, anziché il testo originale della canzone, le note del brano avrebbero recitato frasi canzonatorie sulla Juventus e i suoi tifosi. Più esattamente è stato recitato: "Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino". Un episodio imbarazzante e increscioso, non il primo che supererebbe i confini nazionali e quelli del calcio. Non ci sarebbero per il momento aggiornamenti da parte dei responsabili dell'evento o della società bianconera.