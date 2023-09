L’entusiasmo ritrovato allo Stadium: già 10mila biglietti per il Derby

I tifosi si stanno 'riaffezionando' allo stadio: già 10.000 i biglietti venduti in vista della gara contro il Toro di Juric

Dopo il via libera alla vendita dei tagliandi, si registrano già 10mila adesioni in vista del derby della Mole (in programma il prossimo 7 ottobre). Tanto l'entusiasmo che sta accompagnando questo avvio di campionato. Massimiliano Allegri -a quota 10 punti - e Ivan Juric - a quota 7 punti- stanno facendo bene ed hanno cominciato con il piede giusto.