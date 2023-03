Emre Can, l’ex Juve non ci sta: “Fuori dalla Champions? L’arbitro è colpevole”

Termina agli ottavi di finale il percorso in Champions League del Borussia Dortmund, battuto 2-0 dal Chelsea. Al termine della partita l’ex Juve Emre Can ha però mosso una pesante critica contro l’arbitro della sfida:...

redazionejuvenews

Termina agli ottavi di finale il percorso in Champions League del Borussia Dortmund, battuto 2-0 dal Chelsea. Al termine della partita l'ex Juve Emre Can ha però mosso una pesante critica contro l'arbitro della sfida: "L'arbitro è colpevole della nostra eliminazione. Credo che sia stato molto arrogante con noi: non capisco perché ha fatto ripetere il rigore, visto che in area di rigore c'erano tanti giocatori e non soltanto del Borussia Dortmund. Makkelie ha avuto un atteggiamento sbagliato nei nostri confronti per tutta la partita, non meritavamo di uscire".

Più neutrale l'allenatore del BVB Terzic: "E' un risultato duro da accettare, siamo molto delusi. Sono state due partite molto combattute, nella ripresa abbiamo creato tante occasioni ma purtroppo non sono bastate per proseguire il nostro cammino in Europa. Il Chelsea merita l'accesso ai quarti di finale, ma avremmo dovuto passare il turno anche noi perché tra andata e ritorno c'è sempre stato grande equilibrio".

Ovviamente contento, invece, il tecnico dei Blues Potter: "Sono emozionato per il passaggio del turno. I miei ragazzi hanno giocato alla grande e sono contento che siano riusciti a vincere la partita.Non ho molto da dire sul rigore ripetuto da Havertz: abbiamo fiducia in Kai. Non ho guardato il secondo penalty ma sono stato felicissimo quando ho sentito le urla dei tifosi. Tirare i rigori non fa per me, dunque è per questo che rimango stupito quando vengono segnati".