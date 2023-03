Europa League, scelto l’arbitro per Juve-Friburgo: Tasos Sidiropoulos

In vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Juve e Friburgo, la UEFA ha reso noto l'arbitro del match: Sidiropoulos

redazionejuvenews

Archiviato il match contro la Roma, la Juve si prepara subito a scendere di nuovo in campo. Giovedì alle 21:00, infatti, i bianconeri affronteranno il Friburgo all'Allianz Stadium di Torino, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta contro i giallorossi in Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri vorrà vincere a tutti i costi, vietato sbagliare.

In vista del match la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere la sfida sarà il greco TasosSidiropoulos. Insieme a lui ci saranno Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis come assistenti, quarto uomo Vassilis Fotias; al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato dal greco Agelos Evangelou. Una terna arbitrale tutta greca, che si prepara ad arbitrare un match fondamentale per la stagione dei bianconeri.

Sidiropoulos non sarà alla prima esperienza con la Juve. Nel 2019, infatti, il 43enne greco ha arbitrato la sfida tra Juve e Lokomotiv Mosca valida per i gironi di Champions League. In quel caso a vincere furono i bianconeri, che portarono a casa i tre punti grazie a un super Douglas Costa. Inoltre Sidiropoulos è stato anche il quarto uomo in Ajax-Juve, quarto di finale di Champions League terminato 1-1 grazie alla rete di Cristiano Ronaldo.