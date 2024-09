Empoli-Juventus: i possibili protagonisti della sfida

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sull’Empoli. Ecco il comunicato: “Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro l’Empoli in Serie A, inclusa la sua prima doppietta con la maglia della Juventus in campionato (il 26 febbraio 2022 al Castellani). Dopo la doppietta al Bentegodi contro l’Hellas Verona, il classe 2000 potrebbe segnare in entrambe le sue prime due trasferte stagionali per la prima volta nel massimo torneo.

Dusan Vlahovic inoltre ha segnato una doppietta nella prima trasferta di questo torneo, contro l’Hellas Verona; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto tre giocatori hanno firmato una marcatura multipla in ciascuna delle loro prime due gare esterne stagionali in Serie A: Cristiano Ronaldo (2020/21); Paulo Dybala (2017/18) e Zlatan Ibrahimovic (2007/08); Teun Koopmeiners – un gol all’Empoli in Serie A proprio nell’ultima sfida al Castellani-Computer Gross Arena con l’Atalanta il 30/10/2023 – è l’unico centrocampista ad avere preso parte ad almeno 30 reti in totale nelle ultime tre stagioni del torneo (dal 2022/23): 31 per lui, almeno cinque più di qualsiasi altro pari ruolo (a 26 Hakan Çalhanoglu).

Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2021/22), nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area rispetto a Teun Koopmeiners nel massimo campionato italiano: nove (al pari di Paulo Dybala, Ruslan Malinovskyi e Dusan Vlahovic); A partire dalla scorsa stagione di Serie A, soltanto Francesco Acerbi è stato superato meno volte (quattro) in dribbling rispetto a Federico Gatti (cinque) tra i difensori con almeno 30 presenze nel torneo; Andrea Cambiaso conta sette partite giocate con la maglia dell’Empoli in Serie B, nella stagione 2020/21. Lo juventino ha segnato quattro reti finora in Serie A, ma nessuna di queste ancora in trasferta (tutte in casa, su azione, e nei secondi tempi di gioco);

Uno dei tre gol firmati da Pierre Kalulu in Serie A è arrivato contro l’Empoli, col Milan, nel marzo 2022. Dopo essere andato a bersaglio in ciascuna delle prime tre stagioni del torneo, il francese è rimasto a secco nelle successive due (ultima rete l’8 gennaio 2023, vs Roma)”.

Nico Gonzalez possibile sorpresa

“Nicolás González ha realizzato un gol all’Empoli in Serie A il 3 aprile 2022 ed inoltre ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite che ha giocato nel torneo: nel periodo (dal 27 aprile scorso), nessun giocatore ha fatto meglio (cinque anche Marcus Thuram, ma in sette gare). Nicolás González ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due trasferte di campionato e potrebbe segnare per tre match esterni di fila per la prima volta in Serie A; Timothy Weah ha segnato nell’unica partita giocata in questo campionato contro il Como.

Soltanto una volta il centrocampista della Juventus ha trovato il gol per due match di fila in carriera nei cinque principali campionati europei: in Ligue 1, con il Lille, nel maggio 2022 (vs Nizza e Rennes); Tra gli attaccanti che hanno preso parte ad almeno tre gol in questo torneo, soltanto Lamine Yamal (cinque, 2007) è più giovane di Samuel Mbangula (tre, 1G+2A, 2004) nei cinque maggiori campionati europei in corso;

Kenan Yildiz ha giocato per intero tutte le tre partite di questo campionato, dopo che non ne aveva disputata alcuna per 90’ minuti in tutte le 27 della scorsa stagione. Inoltre, solo Lamine Yamal (quattro, 2007) è più giovane del turco (due, 2005) tra i giocatori che hanno fornito più di un assist in questa stagione nei cinque principali campionati europei; Escludendo i rigori, Kenan Yildiz e Samuel Mbangula hanno preso parte a tutti i cinque gol segnati dalla Juventus su azione in questo inizio di campionato (due assist per il turco; un gol e due passaggi vincenti per il belga)”.