Bezzi: "Thiago Motta cambia tante volte la formazione..."

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della formazione in vista del match con l'Empoli.

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Penso che una grande squadra, e il Napoli lo è, deve trovare delle soluzioni dietro l’attaccante. Serve serve un fantasista, quello che ti inventa il passaggio. Kvara ormai lo hanno capito tutti, Conte fa bene a cercargli nuove soluzioni, perché è uno capace di spostare le partite come Lukaku. E’ una soluzione intelligente”.

Le ultime di formazione per il match tra Juve ed Empoli

“Motta sta pensando a Luiz e Koopmeiners come cerniera di centrocampo per il match con l’Empoli? Motta è uno che a Bologna ha fatto molto bene e ha cambiato 42 formazioni, è uno che sollecita continuamente la rosa e questo è un aspetto positivo, in una Juve che ha cambiato pelle. Io dico che questa Juventus è un tritacarne con le squadre piccole, è bastata la presenza di una Roma come al top per fermarla. Per vedere di che pasta è fatta voglio vederla quando incrocerà squadre più forti. Lì capiremo come si sta sviluppando il lavoro di Motta. Io credo che la stagione della Juve dipenderà tantissimo non da questa coppia ma dal suo attaccante, se Vlahovic renderà ai livelli che tutti ci aspettiamo”.