Empoli-Juve, Vasquez: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro”

Intervistato ai microfoni di DAZN, nel post match della partita di Serie A pareggiata contro la Juventus, ha parlato il portiere dell’Empoli, Devis Vasquez. Ecco le sue parole: “Sono veramente felice per il risultato e per il premio di migliore in campo. Questo premio va a tutta la squadra e non solamente a me. Abbiamo fatto un lavoro ottimo e sono felice per questo. L’aspettativa per oggi e per la stagione è di fare un grande lavoro in campo ed è quello che stiamo facendo fino ad ora. Dobbiamo essere così tutte le partite e lavorare così tutti i giorni”.