Empoli-Juve, quote e pronostici: bianconeri super favoriti secondo i bookmakers

Secondo i bookmakers la Juve è la netta favorita per la vittoria nella sfida di Serie A contro l'Empoli: i pronostici e le quote

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna la Juve si prepara a scendere in campo contro l'Empoli, match in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Castellani di Empoli. Per la formazione di Massimiliano Allegri sarà fondamentale tornare subito a vincere così da rimanere attaccati alla testa della classifica.