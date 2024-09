Empoli-Juve, Colombo: “Risultato conseguenza della prestazione”

Intervistato nel post partita del match di Serie A contro la Juve dello stadio Castellani, ha parlato la punta dell'Empoli, Lorenzo Colombo

Intervistato ai microfoni di DAZN, nel post match della partita di Serie A pareggiata contro la Juventus, ha parlato l’attaccante dell’Empoli, Lorenzo Colombo. Ecco le sue parole: “Come ho lavorato io ha lavorato tutta la squadra e il risultato è una conseguenza di quello che facciamo. Giochiamo l’uno per l’altro, facciamo la corsa in più, anche per correre indietro a difendere. Come detto, i risultati sono la conseguenza e dobbiamo continuare così. D’Aversa? Durante la settimana è carichissimo. Oggi non era in panchina ma lo aspettiamo a braccia aperte. Dobbiamo continuare su questa strada”.