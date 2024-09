Empoli, Anjorin: “Pronto ad affrontare la Juventus”

In conferenza stampa, l'Empoli ha presentato il suo nuovo centrocampista Tino Anjorin: il calciatore ha anche parlato della sfida alla Juve

Mentre in allenamento l’Empoli prosegue la preparazione in vista del match di Serie A contro la Juventus, in conferenza stampa è stato presentato il nuovo innesto per il centrocampo, Tino Anjorin. Ecco le sue prime parole dopo il passaggio dal Portsmouth: “L’opportunità di venire qui è nata alcune settimane prima che terminasse il mercato, ho parlato con il direttore Gemmi e con mister D’Aversa: le aspettative e gli obiettivi da raggiungere sono andati di pari passo, ho pensato che questa fosse la situazione perfetta in cui essere”.

Anjorin: “Allenamenti in Italia più fisici”

Il nuovo calciatore dell’Empoli ha proseguito: “Gli allenamenti qui sono più fisici, è anche vero che nella passata settimana c’è stata la pausa per le nazionali mentre questa ci porterà alla gara di sabato. Per cui in questi giorni mi aspetto che si lavori di più sulla tattica, questo avviene anche in Inghilterra perché siamo concentrati sulla partita. La metodologia è abbastanza simile all’Inghilterra anche se qui si corre tanto. Il mister sa che posso ricoprire ogni ruolo del centrocampo quindi le sue richieste possono cambiare di gara in gara: mi può chiedere di giocare più alto ed essere più offensivo come di giocare più basso e costruire e dare ritmo al gioco, quindi di dominarlo dal basso. Juve? Sto lavorando tanto. Mi sento pronto”.