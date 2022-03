Bruno Soriano: “Gerard Moreno è il giocatore più importante del Villarreal”

Bruno Soriano, ex calciatore del Villarreal, ha parlato della sfida di domani e di alcuni giocatori in particolare.

redazionejuvenews

Bruno Soriano, ex calciatore e bandiera del Villarreal, club in cui ha militato dal 2006 al 2020, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole su Emery: "Ho sempre reputato Emery un grande allenatore, i risultati ottenuti e la sua mentalità parlano per lui. Al suo primo anno qui è riuscito a vincere un trofeo, molti di noi hanno inseguito quell'obiettivo per anni senza mai riuscirci. Ed è accaduto l'anno successivo al mio ritiro. Ma è come se lo avessi vinto anche io, perché sono stato parte di quel gruppo e ho condiviso le loro stesse sofferenze. I miei ex colleghi si sono ricordati di me, del mio sogno calcistico, facendomi alzare la coppa. E' stato un momento magnifico, indescrivibile, avranno per sempre la mia gratitudine."

Su Gerard Moreno: "E' il giocatore più importante del Villarreal e lo sto dimostrando da ormai diversi anni. Quando non è in campo si sente eccome la sua assenza, perché il reparto offensivo non riesce a fare la stessa differenza. E' il nostro Messi, personalmente vorrei fosse lì dal primo minuto per provare ad essere decisivo ai fini della qualificazione. Non è stato convocato per l'ultimo match in Liga, per questo non vorrei che lo staff medico si prendesse dei rischi per farlo recuperare in tempo. Voglio che guarisca presto, ma senza strafare. E' un ragazzo super intelligente, che saprà come comportarsi in questi casi. I suoi compagni giocheranno anche per lui, questo è fuori discussione."

Su Vlahovic: "E' un grande attaccante, rispettato da tutti i centrali d'Europa. In Serie A si sta comportando molto bene, dopo l'ingaggio della Juventus è ancor più sulla bocca di tutti per le sue qualità. L'esordio in Champions è da ricordare, credo abbia trovato il modo più impattante per riuscirci. Vlahović avrà una lunga carriera piena di soddisfazioni e sarà decisivo nella Juve per i prossimi anni. I nostri centrali si sono lasciati sorprendere inizialmente, ma sono in possesso di buona esperienza e sapranno come fermarlo. Però non c'è soltanto lui."