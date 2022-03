Emery: “La Juve era una delle favorite. Sogno di vincere la Champions”

Il tecnico del Villareal è tornato a parlare della partita di Champions League e della vittoria contro la Juventus in casa dei bianconeri, che ha sancito la loro eliminazione

redazionejuvenews

La Juventusè arrivata alla pausa per le Nazionali recuperando altro terreno nei confronti delle prime tre, e staccando anche le inseguitrici. La vittoria contro la Salernitana sembra possa aver tolto dai bianconeri le scorie dell'eliminazione della ChampionsLeague patita contro il Villareal, che dopo l'1-1 dell'andata ha vito a Torino per 0-3 qualificandosi per i quarti di finale della competizione.

Il tecnico del Villareal Unai Emery ha parlato intervistato dai microfoni di Marca, ai quali ha ricordato le sfide contro i bianconeri: "Abbiamo eliminato la Juventus, che era tra le favorite o almeno una candidata a vincere questa competizione. Ora ce la vedremo con il Bayern, che è ancora più favorito della Juventus e la difficoltà sarà maggiore. Ovviamente. devi avere sogni e devi lavorare sodo per realizzarli, per me uno di questi è vincere la Champions. Sono fiero di essere in Europa per il quattordicesimo anno di fila, spero di disputare ancora le Coppe nella prossima stagione. Adesso siamo ai quarti di finale e il mio sogno è vincere, ci giocheremo le nostre possibilità".

Queste le sue parole dopo la conquista della qualificazione.

"Io adoro l'Europa League ma voglio godermi la Champions. Con il Valencia e Il Psg non ho passato il turno e ho imparato anche da questo. Adesso sono riuscito ad eliminare una delle favorite alla Champions. È stato un momento speciale e ce lo godiamo. La squadra sa che per giocare queste partite deve lavorare tanto. Il Villarreal era arrivato ad una semifinale con l'Arsenal. Questo club ti permette di lavorare nel modo migliore. Abbiamo vinto l'Europa League e abbiamo fatto un passo superiore arrivando fino ai quarti di finale. Adesso arriveremo piano piano ad altre sfide. In Italia ci sono squadre molto buone. Sicuramente però anche la Spagna ha il suo posto del calcio. In alcuni momenti ha dominato l'Italia con il Milan di Sacchi o la Juve, poi sono arrivate il Barcellona e Real. Sono orgoglioso del Villarreal e del calcio spagnolo, dobbiamo essere felici di questo momento, ma turno ognuno ha il suo momento. Però il calcio italiano è di livello alto come quello spagnolo, tedesco e inglese. Mi piace Gasperini e mi piace Allegri anche se hanno stili differenti".