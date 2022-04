Emery: “La vittoria sulla Juventus ci ha dato fiducia”

Il tecnico del Villareal ha parlato dopo aver eliminato ieri sera, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League, il Bayern Monaco dalla competizione

Ieri sera è andato in scena il ritorno dei quarti di finale della Champions League , con le prime due partite, le altre due questa sera, che hanno decretato le prime due semifinaliste della Coppa. Nella partita tra il Real Madrid e il Chelsea, in programma allo Stadio Santiago Bernabeu, i Blancos hanno perso i tempi regolamentari per 1-3, con il Chelsea che, pareggiando il risultato dell'andata, ha costretto Benzema e compagni ai supplementari: proprio un guizzo del numero 9 nel primo tempo supplementare ha portato il risultato sul 2-3, con la squadra di Ancelotti che si è così guadagnata la semifinale, che giocherà contro la vincente tra Atletico Madrid e Manchester City in programma questa sera.

Il tecnico del Villareal Unai Emery ha parlato al termine della gara di ieri sera: "Noi non siamo il piccolo e simpatico villaggio di Asterix e Obelix. Il nostro obiettivo anche stasera non era quello di dare una buona immagine di noi, era la qualificazione. Contro il Bayern c'era anche una questione di mentalità. Sapevamo che quando inizia a segnare può fare una valanga di gol, ma noi avevamo studiato il loro modo di giocare. Con la Juve abbiamo fatto una buona prestazione non solo per il gioco, ma anche per fiducia in noi stessi e a nelle nostre possibilità. La qualificazione contro il Bayern ci ha fato fare un nuovo passo e al prossimo turno spero che anche noi avremo le nostre possibilità".