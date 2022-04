Llorente: “Vlahovic farà la differenza, Molina è pronto”

L'ex centravanti della Vecchia Signora, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha toccato vari temi riguardo i bianconeri.

Fernando Llorente è rimasto nei cuori dei tifosi juventini. Una presenza discreta, un grande impegno in campo. 92 presenze in bianconero con 27 gol e 10 assist, in anni nei quali ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. L'attaccante dell'Eibar ha parlato della sua ex squadra a La Gazzetta dello Sport: "Max Allegri con la Juventus ha fatto cose strepitose, i dirigenti lo hanno voluto per ricostruire ciò che negli ultimi anni si è perso. Quest’anno non è riuscito a sfondare, ma la società deve avere pazienza. Per tornare in vetta serve tempo. Allegri ha esperienza e conosce l’ambiente, spero di rivedere la Juventus al top quanto prima. Ai miei tempi eravamo forti perché eravamo un gruppo compatto. Negli ultimi anni mi sembra sia mancato questo".