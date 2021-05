Superlega: UEFA e FIFA citate in giudizio alla Corte di Giustizia Europea

La vicenda si arricchisce di un nuovo tassello

Il caos generato dalla Superlega si arricchisce di un altro capitolo. Il tribunale di Madrid ha infatti sottoposto una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue nell'ambito del contenzioso che oppone la Superlega a Uefa e Fifa per violazione delle regole Ue sulla concorrenza. Juventus, Real Madrid e Barcellona, club "dissidenti" ed ancora dentro il progetto della Superlega, hanno citato i due organismi del calcio, quello mondiale e quello europeo, per la possibile violazione delle norme anti concorrenza dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia Europea ha confermato di aver ricevuto la citazione a giudizio nei confronti di UEFA e FIFA da parte dei 3 club. La Corte dovrà dare interpretazione delle norme rilevanti nella procedura, l'interpretazione sarà vincolante per il giudice nazionale e per tutti gli altri giudici Ue che si troveranno ad affrontare una questione analoga.

Nei giorni scorsi, sulla questione Superlega era tornato a parlare il presidente della UEFA Ceferin, intervistato dai microfoni de L'Equipe:"Mi ha molto deluso apprendere della creazione della Superlega, si è trattato di una cospirazione guidata da alcuni club. Alla fine è però stato anche molto positivo, perché tutta la vicenda servita a chiarire qual è la situazione del calcio europeo. In quei giorni c’è stato molto stress, ma poi tutto è tornato alla normalità. Mai dire mai, ma penso però che una cosa simile non verrà rimessa sul tavolo per almeno dieci anni".

"La nuova formula favorisce tanto i grandi quanto i piccoli club. Tutti giocheranno più partite. Alcuni ci vedono una cospirazione, ma non è così. La riforma renderà la competizione più interessante. Stiamo discutendo dell'ipotesi Final 4, ma nulla è deciso. Ci è piaciuta la Final 8 dello scorso anno in Portogallo, ma una Final 8 dura due settimane ed è troppo. Per una Final 4 dal 2024 ci sarebbero da valutare i vantaggi e gli svantaggi. Da un lato può si può venire a creare un evento fantastico: una settimana di calcio, magari legata ad altre iniziative come concerti. Dall’altro però i club perderebbero le partite in casa e le televisioni avrebbero meno match da proporre. Ci sono questioni finanziarie e di marketing da affrontare. Io, personalmente, sono favorevole ad una Final 4 di Champions League. Potrebbe essere fantastico ed anche efficace in termini di entrate, se fatto bene. Ognuno però dovrà dare un suo parere".