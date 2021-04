Juventus-Napoli, Top e Flop: Chiesa devastante, Alex Sandro in ombra

Il Top e il Flop di Juventus-Napoli

TOP - CHIESA - Il migliore in campo è stato sicuramente Federico Chiesa. Forse la miglior partita in Serie A con la maglia della Juventus fino ad ora, sul gol dell'1-0 si inventa un assist per Cristiano Ronaldo dopo una giocata da fantascienza saltando secchi tre giocatori del Napoli. In fase offensiva è sempre presente e pericoloso, se alcuni suoi compagni non sbagliassero alcune scelte decisive (Morata ndr) potrebbe sicuramente fare più gol e assist.