Pogba: “Il calcio può essere crudele, alzeremo la testa”

Il messaggio del calciatore francese

La Francia è stata eliminata dall'Europeo per mano della Svizzera, che dopo una partita dalle mille emozioni finita 3-3, si è imposta ai rigori eliminando dalla competizione i campioni del mondo in carica. Una grande delusione per la squadra di Deschamps, che Paul Pogba ha impiegato un giorno per digerire. Il Polpo ha infatti postato sui suoi canali social a distanza di 24 ore dall'eliminazione, rivolgendosi ai suoi tifosi.

Intanto la Juventus ha comunicato attraverso il suo sito internet l'addio di David Trezeguet come Brand Ambassador: "Anni di gol, celebrazioni, grandi giocate e trionfi sul campo da gioco. Poi, la voglia di scendere di nuovo in campo, come presidente delle Juventus Legends. Seguiti da altri tre anni, iniziati nel 2018, come Juventus Brand ambassador. Per David Trezeguet la sua "terza" vita in bianconero finisce oggi, perché oggi è il suo ultimo giorno come Brand Ambassador del Club. David ha parlato di obiettivi ambiziosi e opportunità di crescita, quando nel novembre di tre anni fa ha firmato la sua nomina. E così, Trezeguet ha svolto il suo compito con una forte passione insieme alla sua indimenticabile presenza, al suo sorriso e alla sua voglia di stare con i tifosi e di rappresentare al meglio un club che ama con tutto il cuore. Perché Trezegol è juventino, tutti noi non possiamo che augurargli un futuro di grandi soddisfazioni professionali".