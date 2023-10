Dybala, nuovo infortunio per l’ex Juve. Mourinho: “Lui non è ottimista”

Ennesimo infortunio per l'ex Juve Paulo Dybala, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio: Mourinho è preoccupato

Tanto forte quanto fragile: la carriera di Paulo Dybala è stata tormentata da una serie infinita di infortuni. Nel corso del match contro il Cagliari l'attaccante della Roma è uscito dal terreno di gioco in lacrime per un problema al ginocchio .

Ansia per le condizioni dell'ex Juve, alle prese con un trauma distorsivo ma per cui si teme un interessamento dellegamento collaterale. Per scoprire la reale entità dell'infortunio saranno però necessari gli esami strumentali.