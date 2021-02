Dybala, la classe è la stessa anche a occhi chiusi

Il post condiviso dal numero 10 argentino, intento a palleggiare in un modo insolito

redazionejuvenews

Giorno di lavoro per la Juventus, tornata ad allenarsi alla Continassa dopo il venerdì di riposo concesso da mister Andrea Pirlo per ricaricare le batterie. I bianconeri vengono dalle sconfitte con Napoli e Porto che hanno complicato i cammini sia in campionato che in Champions League. In Serie A, i campioni d'Italia in carica sono ora al quinto posto in classifica, scavalcati prima dalla Roma e poi oggi dalla Lazio, che ha vinto il match delle 15.00 contro la Sampdoria. In Europa, invece, solo il gol messo a segno da Federico Chiesa a Oporto, tiene aperte le speranze di qualificazione, che si giocherà il prossimo 9 marzo all'"Allianz Stadium".

Prossimo impegno in calendario è ora il posticipo della quarta giornata di ritorno contro il Crotone fanalino di coda, che all'andata aveva bloccato Cristiano Ronaldo e compagni sull'1-1 (vantaggio di Simy su rigore, pareggio di Morata). I campioni d'Italia in carica sperano ovviamente di invertire il trend negativo delle ultime due partite e vanno a caccia di tre punti mai così fondamentali come lo sarebbero in questo momento. Contro i calabresi, nel secondo tempo, potrebbe trovare spazio per qualche minuto anche Paulo Dybala, tornato finalmente a disposizione dopo il mese di stop in seguito all'infortunio patito contro il Sassuolo lo scorso gennaio.

Il numero 10 argentino aveva già seguito la squadra nella trasferta di Oporto in settimana, senza però scendere in campo. La classe, nonostante il lungo stop, è però rimasta la stessa di sempre. Lo si può vedere dall'ultimo post su Instagram della "Joya", intenta a stoppare e palleggiare dopo aver ricevuto un cross dalla destra ad occhi bendati. "Touch...risveglia i tuoi sensi" è il messaggio di Dybala, pronto ora a risvegliare anche la Juventus, con l'obiettivo di condurla verso il decimo scudetto consecutivo in Italia e, chissà, ad un lungo cammino europeo: