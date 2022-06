Italia, Bonucci lascia il ritiro: “E’ tempo di recuperare”

Ieri sera allo stadio Manuzzi di Cesena l' Italia , nella seconda partita di UEFA Nations League , ha ritrovato la vittoria, battendo per 2-1 l'Ungheria di Marco Rossi, grazie ai gol di Barella e Pellegrini . Per i magiari invece c'è stato lo sfortunato autogol di Mancini . Gli Azzurri sono saliti così a quota 4 punti , dopo il pareggio per 1-1 ottenuto al Dall'Ara di Bologna sabato scorso contro la Germania e sono in testa al Gruppo 3 della Lega A.

Intanto però Leonardo Bonucciha lasciato il ritiro della Nazionale e ne ha spiegato i motivi con un post sul suo profilo Instagram: "In sintonia e in accordo con Mister Mancini ho lasciato il ritiro della Nazionale per iniziare con una settimana di anticipo le vacanze. È stata una stagione lunga e faticosa quella appena conclusa. Adesso è tempo di recuperare, di godersi la famiglia e gli amici, per ricaricare mente e corpo ed essere pronto dai primi di luglio a riprendere il cammino in maglia bianconera e in maglia azzurra. Ci saranno nuove sfide, nuove responsabilità. Saranno avvincenti, difficili, stimolanti. E Noi dovremo essere pronti ad affrontarle sia come Juventus sia come Nazionale".