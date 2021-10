Dybala: il rinnovo ai primi di novembre

Vicino l'annuncio del prolungamento del contratto della Joya con i bianconeri dopo una lunga trattativa

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato l'ultima partita di campionato contro l'Inter, con Paulo Dybala che entrato dalla panchina ha firmato il pareggio contro i nerazzurri, che si erano portati in vantaggio nel primo tempo con Dzeko. Un gol, quello di Dybala, che ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra di Allegri ed ha testimoniato ancora una volta quanto la Joya si sia responsabilizzato e sia maturato in questa stagione. Al momento dell'entrata in campo infatti, il numero 10 della Juventus ha iniziato a spronare e motivare i compagni che erano alla ricerca del pareggio, dando un grande contributo non solo dal punto di vista del gioco ma anche da quello del morale.

Un comportamento da vero e proprio leader, quel ruolo che Paulo voleva cucito addosso quando ha chiesto di parlare del rinnovo. Dybala, dopo tanti anni alla Juve, vuole essere un punto di riferimento nello spogliatoio e in campo, e con i suoi atteggiamenti e le sue prestazioni sta guadagnando credibilità di fronte a tutto lo spogliatoio. Con l'addio di Ronaldo il peso in squadra di Dybala è cresciuto notevolmente, con la Joya che sta mettendo tutto il suo talento a disposizione di Massimiliano Allegri: il tecnico ha visto quanto la Joya è motivata e sicuro di se, e non ha esitato a concedergli le chiavi della Juve.

Un primo passo per quello che sarà un futuro da vero e proprio condottiero della Vecchia Signora: Dybala e la Juventus sarebbero finalmente pronti ad annunciare il proseguimento del loro rapporto di collaborazione. L'attaccante argentino classe 1993 ha trovato l'accordo con i bianconeri per il prolungamento del contratto in scadenza a fine giugno: contratto fino al 2026 con le cifre a salire da 8 a 12 milioni bonus compresi. Antun a fine settimana arriverà a Torino per mettere tutto nero su bianconero, con la Joya che poi potrà guidare la sua Signora.