Juve, il pareggio con l’Inter mette a rischio la rimonta? C’è ancora speranza

La Juve risucirà a riprendersi dopo il brutto inizio di stagione e a puntare per il titolo? Difficile saperlo, ma c'è speranza

Per come si era messa la partita, il pareggio strappato all'ultimo minuto contro l'Inter non può che essere considerato un buon risultato. La Juventus, però, non può essere soddisfatta della prova messa in campo dai giocatori, che per gran parte del match non sono stati in grado di impensierire la difesa nerazzurra. Solo l'ingresso in campo di Dybala e Chiesa è stato in grado di aumentare il peso offensivo della squadra di Massimiliano Allegri, chiarendo ancora una volta come i due talenti siano le vere super star della Juventus. Il misero punto guadagnato nel derby d'Italia ha ridotto le possibilità di rimonta dei bianconeri?