Dybala cuore Juve: la Joya lascia un like ai bambini bianconeri

E' un passato poco più di un anno da quando Paulo Dybala ha lasciato, dopo sette stagioni, la maglia della Juventus. Eppure, a distanza di tutto questo tempo, l'addio del fantasista argentino ai colori bianconeri rimane probabilmente uno di quelli più difficili da digerire del recente passato per i tifosi. Dybala ha amato ed è stato amato trasversalmente da nuovi e vecchi supporter della Juve e da la gran parte delle persone che hanno avuto a che fare. Non è una novità infatti che la Joya abbia mantenuto stretti e frequenti contatti con molti dei suoi compagni, tra cui certamente anche Paul Pogba. E proprio la maglia bianconera è il soggetto dell'ultima notizia che riguarda il giocatore, ora alla Roma, e la sua ex squadra.