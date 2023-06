Moggi: “Moratti e la guerra alla Juve? Con lui era come vincere in partenza”

La Juventus è in attesa di ritrovarsi alla Continassa il 10 luglio, per preparare la prossima stagione: dopo lo scorso campionato chiuso al settimo posto, i bianconeri dovranno per forza tornare ad essere protagonisti il prossimo anno e cercare...

La Juventus è in attesa di ritrovarsi alla Continassa il 10 luglio, per preparare la prossima stagione: dopo lo scorso campionato chiuso al settimo posto, i bianconeri dovranno per forza tornare ad essere protagonisti il prossimo anno e cercare di lottare per lo Scudetto, che ormai manca da 3 anni a Torino. La dirigenza sta costruendo sul mercato la squadra per la prossima stagione, con il primo colpo, Weah, arrivato oggi a Torino e che nel pomeriggio firmerà il suo nuovo contratto.