Dybala corre verso la Roma: la Joya verso una maglia da titolare

Sembra recuperato il problema che ha fatto saltare al numero 10 le ultime partite

redazionejuvenews

Prove di big match per la Juventus, che dopo essere arrivata alla pausa per le Nazionali con tre vittorie consecutive, quattro considerando quella in Champions League contro il Chelsea, è ora attesa da un altro tour de force al rientro dalla sosta. I bianconeri ospiteranno domenica sera allo Stadium la Roma, per poi giocare in settimana contro lo Zenit in Russia, e domenica prossima a San Siro, nella sfida contro l'Inter. Tre partite importantissime per i bianconeri, che diranno abbastanza di quello che sarà il proseguo della loro stagione. Allegri e i suoi devono recuperare un distacco dalla prima che ammonta a 10 punti, e i due scontri diretti potrebbero servire per conquistare posizioni importanti e per ridurre il distacco dalle altre formazioni.

I bianconeri si sono allenati in questi giorni alla Continassa, anche se a ranghi ridotti per i tanti partiti per i rispettivi ritiri: da oggi stanno facendo rientro alcuni giocatori, con Bonucci già rientrato dopo l'espulsione nell'ultima partita disputata dall'Italia. In settimana torneranno piano piano tutti quanti, fino ai sudamericani e McKennie che arriveranno a Torino tra venerdì notte e sabato mattina, e potrebbero essere utilizzati nella sfida ai giallorossi. Chi per domenica sembra sicuro di un posto è Paulo Dybala: la Joya ha recuperato a pieno dopo il problema muscolare contro la Sampdoria, e nonostante non sia sceso in campo in amichevole sabato contro l'Alessandria, è probabile che ci sia in quella che la squadra disputerà contro l'Under23 giovedì, nella quale Allegri testerà la tenuta del suo numero 10.

Insieme a Dybala, in assenza di Morata, in molti si giocano i posti in attacco e quindi a centrocampo: favorito per fare coppia in attacco con l'argentino è Federico Chiesa, protagonista da attaccante contro Chelsea a Torino e confermatosi in grande forma in Nazionale. Occhi anche a KaioJorge, con il brasiliano che potrebbe entrare nel secondo tempo a gara in corso.