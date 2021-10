Juve, rinnovo di contratto in vista per Cuadrado e Dybala: ecco i dettagli

Dopo mesi di trattative, i rinnovi di contratto con la Juve di Paulo Dybala e Juan Cuadrado sembrano ormai ad un passo.

Juan Cuadrado è da ormai molte stagioni uno dei pilastri della squadra. Terzino, esterno e all'occorrenza centrocampista, il colombiano è indispensabile all'interno della squadra, ancora di più sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico bianconero apprezza particolarmente la duttilità del classe 1988 e difficilmente ne farà a meno. Il suo contratto con la Juve è in scadenza a giugno 2023, ma è presente una clausola per il rinnovo automatico per un altro anno in base al numero di presenze. In realtà, però, la dirigenza bianconera starebbe pensando di tagliare la testa al toro e rinnovare subito il contratto del colombiano, senza aspettare l'attivazione della clausola. Ricchi bonus e firma con la Juventus fino al 2024, quando Cuadrado avrà 36 anni: un rinnovo praticamente a vita.