CR7 nella storia: è uno dei 3 giocatori ad aver segnato almeno 25 gol in 2 stagioni dopo i 30 anni

CR7 ha stabilito un altro record

Nella serata di ieri la Juventus ha portato a casa 3 punti fondamentali dopo aver battuto il Napoli di Gattuso per 2 reti a 1. Quella che si é vista é stata una Juve solida e ben organizzata, come poche volte era capitato in questa stagione. I padroni di casa sbloccano il match grazie al solito Cristiano Ronaldo che, dopo un azione magistrale dell'indemoniato Chiesa deposita alle spalle di Meret. Nella ripresa il copione non cambia e i bianconeri mantengono il pallino del gioco, fino al 2-0 firmato dal ritrovato Dybala che, aveva fatto ingresso in campo da appena 3 minuti di gioco. Ma proprio quando la partita sembrava in cassaforte, ecco che il Napoli rientra in partita al 90esimo, dopo una trasformazione di Insigne dagli undici metri. Ma é ormai troppo tardi e il match terminerá cosi 2-1 per la Vecchia Signora.