Dybala eguaglia Baggio ed entra nella storia della Juventus

Il calciatore argentino ha eguagliato nella classifica dei marcatori bianconeri Roberto Baggio a quota 115 gol con la rete messa a segno nella giornata di ieri a Marassi

redazionejuvenews

La Juventus ha perso ieri sera la trasferta di Marassi, facendosi rimontare nei minuti di recupero dal Genoa, che ha vinto la partita grazie al rigore messo a segno da Mimmo Criscito. I gol dei rossoblu hanno ribaltato la rete messa a segno per i bianconeri da Paulo Dybala, con la Joya che in questo finale di stagione sta dando libero sfogo a tutto il suo estro e la sua classe, come dimostrato dal vantaggio siglato con il destro, non il suo piede, da fuori area. Il numero 10 ha inoltre raggiunto i 10 gol in stagione, entrando a far parte nella stessa sera della storia della Juventus e di quella della SerieA.

Dybala è arrivato a quota 115 gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni, eguagliando il numero di gol messi a segno da Roberto Baggio, e salendo al nono posto della classifica dei marcatori del club bianconero. Un grande traguardo per l'argentino, che non potrà però spingersi oltre, visto l'addio già annunciato che ci sarà a fine stagione con il club.

Oltre a questo il numero 10 della Juventus ha anche conquistato un altro record: raggiugnendo per il sesto anno in Serie A il traguardo di almeno 10 gol, è entrato anche in un'altra graduatoria, che lo vede in compagnia di altri giocatori argentini capaci di andare in doppia cifra nel campionato italiano. Batistuta, Crespo, Balbo e Icardi sono gli altri connazionali presenti in questo particolare gruppo, a cui con grande soddisfazione si è aggiunto il bianconero.