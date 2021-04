Dybala, Arthur e McKennie verso l’esclusione nel derby

I tre giocatori potrebbero essere puniti dopo i fatti di mercoledì

redazionejuvenews

In casa Juventus è forse il momento peggiore degli ultimi dieci anni, con i bianconeri che sembrano allo sbando: se da un lato Andrea Pirlo e la squadra faticano in campionato, dove ormai il distacco dall'Inter capolista è di dieci punti, fuori dal campo le cose non vanno meglio. I tanti problemi legati agli infortuni e al COVID che hanno afflitto la Juventus in questa stagione, hanno influito sul rendimento della squadra: a questo vanno aggiunti i problemi e le polemiche arrivati per il comportamento di alcuni giocatori fuori dal campo.

Prima era stata la presunta scappata di Cristiano Ronaldo a Courmayeur con Georgina, poi il viaggio a Dubai di Arthur, per arrivare alla festa di mercoledì sera a casa di Weston McKennie alla quale erano presenti anche Dybala e Arthur: l'argentino e le stesse ricostruzioni hanno appurato che fosse una cena, e non una festa come assunto inizialmente, con i tre giocatori e gli altri presenti che sono stati multati per la violazione delle norme anti COVID e per la violazione del coprifuoco vigente. Oltre alla multa, dalla società la situazione non è stata presa positivamente, tanto che anche i bianconeri multeranno i tre calciatori.

Oltre alla multa però, arriverà anche un'altra punizione, molto più severa per i giocatori: i tre infatti potrebbero non essere della partita contro il Torino, con la società intenzionata a tenere il pugno duro nei confronti dei giocatori. Non sono bastate quindi le scuse di Paulo Dybala, che con un messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories ha chiesto scusa per il suo comportamento e per essere rimasto fino a tardi, ma precisando che la serata fosse una semplice cena e non una festa. Ulteriori problemi quindi per Andrea Pirlo, in una settimana importantissima per i bianconeri, attesi dalle sfide contro il Torino, il Napoli e il Genoa.