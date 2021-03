Arthur in vacanza a Dubai, monta l’ira dei tifosi: “Perchè non è rimasto ad allenarsi?”

Il calciatore della Juventus ha postato la sua mini vacanza sui social

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso oggi alla Continassa ad allenarsi in vista de derby in programma sabato allo Stadio Grande Torino contro il Torino, dopo i due giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano ha lavorato la scorsa settimana con il gruppo a ranghi ridotti, visti i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Alla Continassa sono rimasti i sudamericani, con cui Pirlo ha lavorato, e soprattutto Paulo Dybala, che nella stracittadina potrebbe ritrovare almeno la panchina dopo i tanti mesi di assenza in questa prima parte di stagione. Certo è che la Juventus dovrà riprendere a vincere, per non complicare ulteriormente la sua posizione di classifica.

Mentre la squadra si allenava alla Continassa, il calciatore brasiliano Arthur ha approfittato della mancanza di impegni ufficiali per regalarsi una vacanza di qualche giorno a Dubai. Il calciatore della Juventus è stato ospite, lo scorso week end, dell'amico Saif Ahmad Belhasa, ed ha visitato il suo zoo personale, documentando tutto tramite le sua pagine Instagram. Le storie hanno fatto presto il giro del web, suscitando le polemiche di molti tifosi bianconeri e non: i primi hanno contestato ad Arthur di essere andato in vacanza nonostante le restrizioni per il COVID, cosa che il brasiliano può aver bypassato per impegni legati agli sponsor.

Peggiori invece sono state le critiche dei tifosi bianconeri: il calciatore è stato infatti il protagonista dell'errore che ha portato la Juventus ad uscire sconfitta dall'ultima partita disputata contro il Benevento allo Stadium prima della pausa, e i tifosi non si sono risparmiati nel criticare il giocatore, reo, secondo loro, di essere andato in vacanza invece di restare a Torino per lavorare e per aiutare la Juventus ad uscire da una situazione che è sempre più complicata dal punto di vista della classifica, nonostante il viaggio fosse stato fatto quando allenamenti non ce ne erano.