Anellucci: “Dzeko usato sicuro, la Juve tornerà alla grande”

Claudio Anellucci , agente Fifa che è stato procuratore di Edinson Cavani ai tempi del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nella trasmissione 1 Football Club, per parlare dei temi di mercato più caldi del momento. La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic e sembra intenzionata ad andare verso Edin Dzeko , più che su un profilo più giovane: " La Juve è uno di quei club che ha necessità di vincere , dunque non si può permettere di affidarsi al giovane di belle speranze. Sulla stessa barca ci sono anche Inter e Milan. Quindi, è giusto puntare su un usato garantito ed integro come Dzeko , in virtù anche della sua esperienza e dei suoi numeri".

L'Inter invece punta a formare il tridente da sogno con l'ex bianconero Paulo Dybalae il ritorno di Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea insieme a Lautaro Martinez, anche se potrebbe dover sacrificare Milan Skriniar sul mercato. L'opinione sui nerazzurri in ottica Scudetto: "Credo siano favoriti. Hanno qualità importanti e un gruppo unito che, con un paio di innesti, sarà ancora la squadra da battere. Paulo ce l'ho nel cuore: se sta bene e in un gruppo che lo faccia sentire importante, fa la differenza. Per me ha ancora dei margini di miglioramento. Con un tridente così sono sicuramente i favoriti per lo Scudetto, anche se dovesse uscire Skriniar, perché poi verrebbe rimpiazzato con Bremer, che non è esattamente l'ultimo arrivato".