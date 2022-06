Criscitiello: “Luglio mese della Juve: Di Maria, Pogba, Paredes, Zaniolo…”

Michele Criscitiello , nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha analizzato il momento del mercato bianconero: " Giugno, il mese dell'Inter. Luglio, quello della Juventus . Finalmente Allegri , di rientro dalle vacanze, può iniziare a sbarrare gli occhi. La Juventus sta iniziando a raccogliere i primi frutti . E che frutti. Schiarita per Di Maria , nell'ultima domenica di giugno. L'argentino sembra convinto. Ha aperto le porte ai bianconeri e adesso si tratta . Dallo scetticismo di mercoledì alle speranze della domenica. Se arriva Di Maria la Juve fa bingo . Calciatore di grande qualità che, seppur non più ventenne, in questa serie A può giocare ancora con il sigaro che Ibra usava per i festeggiamenti di Reggio Emilia .

Non è finita qui. La Juve deve rispondere a Marotta che piazza colpi di classe e oggi Allegri è consapevole che la sua squadra è indietro. Chiesa rientrerà , se tutto va bene, ad ottobre. Allora dentro Pogba, atteso giovedì in città . Ma ci sarà il forte assalto definitivo per Paredes che, a quanto pare, ha messo una buona parola con Di Maria e poi Vigorelli che sta aprendo le porte di Torino a Zaniolo . C'è anche il Milan ma Vigorelli sta lavorando per portare Zaniolo alla Juventus . 4 0 milioni di euro forse non bastano ma potrebbe rientrare qualche calciatore nell'operazione con Pinto. La Juve si è svegliata e se questi sono i presupposti siamo pronti a divertirci già da oggi".

Ma c'è stato spazio anche per una riflessione sulla politica del pallone: "In Via Allegri non sono mica cosi... Allegri. La Federazione è alle corde. Il Tar ha dato l'ennesimo pugno sul volto di Gravina. Lotito sembrava al tappeto dopo la vicenda Salernitana ma Gravina non si è preoccupato di accertarsi che fosse realmente morto sul ring. Ora che si è rialzato sembra aver preso più forza e cattiveria. La serie A ha vinto la sua battaglia sull'indice di liquidità, dopo quella sui fondi. Non è finita qui. Aspettiamo il Consiglio di Stato sulla vicenda Chievo Verona. Sarebbe la ciliegina che renderebbe definitivamente acida la torta della Federazione. Una torta che hanno provato a dividersi ma tra sentenze e fallimenti mondiali è stata gettata nella spazzatura. Le beffa che Gravina ha servito a Sibilia rischia di tornare indietro come un boomerang. Lotito resta il nemico principale e anche in Lega, il Presidente Casini inizia a fare un bel.... casino. Nel senso che non si ferma alle apparenze e vuole andare avanti nella sua battaglia politica. Se le dimissioni non sono arrivate a Palermo, difficilmente arriveranno dopo le sentenze del Tar. Tra pochi mesi, però, ci saranno le elezioni politiche e anche da questo dipenderà il futuro della Figc che di riforme non ne ha fatta mezza ma di parole spese al vento tante". E intanto, parlando sempre del mercato bianconero, grande attenzione alle ultime notizie. Addio De Ligt, spunta un clamoroso colpo di scena: "La Juventus in prima fila per…" <<<