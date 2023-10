Mercato Juve, duello con la Roma per il post Szczesny: piace Carnesecchi

Ci sono i giallorossi sulla strada della Juventus: Thiago Pinto prova il sorpasso ai danni del club bianconero, ecco la possibile offerta

Non un nome nuovo per la Juventus quello di Marco Carnesecchi, attuale portiere dell’Atalanta. L'anno scorso, il portiere della Nazionale U21 si è ben distinto tra i pali della Cremonese, anche se Gasperini quest'anno non gli sta dando grande spazio. Appena due le presenze in stagione con il tecnico dei bergamaschi che gli ha preferito quasi sempre Musso.

Una scelta che potrebbe spingere l’estremo difensore ex Cremonese a spingere per un addio in estate, anche perché il suo nome rientra tra quelli messi sotto osservazione dalle big italiane. L’interesse della Juventus è datato: i bianconeri stanno sondando il mercato dei portieri in vista di un possibile addio di Szczesny e nella lista dei papabili sostituti, Carnesecchi è da sempre uno dei più apprezzati alla Continassa.

Duello con la Roma — Rui Patricio però è in scadenza di contratto e la sua conferma non è sicura. Ecco perché Tiago Pinto ha messo nuovamente Carnesecchi nel mirino e sta valutando come muoversi per portare il 22enne nella Capitale. Anche in questo caso, il principale ostacolo è rappresentato dalla richiesta della Dea con la Roma che non vorrebbe superare la cifra di 15-18 milioni. La sfida alla Juve, ad ogni modo, è lanciata e potrebbe includere anche altre big visto che anche l’Inter è data sulle tracce dell’estremo difensore.

