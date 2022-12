Ds Eintracht: “Pellegrini non ha ancora espresso il suo potenziale”

Markus Krosche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha parlato dell'esperienza in Bundesliga del terzino in prestito dalla Juve

redazionejuvenews

Il futuro di Luca Pellegrini è ancora tutto da scrivere. Il terzino classe '99 in estate si era trasferito in prestito dalla Juventusall'Eintracht Francoforte, contestualmente all'arrivo in bianconero di Filip Kostic. L'ex Roma nella prima parte di stagione ha collezionato 9 presenze in Bundesliga, 4 in Champions League e una in Coppa di Germania, per un totale di 769 minuti.

Di Pellegrini ha parlato il ds dell'Eintracht Markus Krosche, ai microfoni di Sport1: "Dopo un buon inizio, Luca ha avuto difficoltà e poi anche piccoli infortuni. Si vedeva che ha la volontà di farsi strada, ma non ha ancora trovato il suo ritmo. Non ha ancora espresso tutto il suo potenziale con noi. Si vede che ha una buona velocità e un buon comportamento nei duelli. Sarà fondamentale che porti costantemente e in modo affidabile queste qualità in campo e che le sviluppi ogni giorno in allenamento. Sta a lui decidere come portare avanti questa avventura".

Il terzino di proprietà del club bianconero gradirebbe molto un ritorno in Italia. E uno dei club più interessati è la Lazio. Da tempo il club biancoceleste è alla ricerca di un laterale di difesa mancino e Pellegrini avrebbe il gradimento di Maurizio Sarri. Al momento però tutti i discorsi sembrano da rinviare a giugno più che per gennaio, con la permanenza del giocatore in Germania fino al termine della stagione.