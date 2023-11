Dragusin: “Alla Juventus sono cresciuto tanto, importante imparare da Chiellini”

La dodicesima giornata di Serie A ha preso il via ieri pomeriggio alle 18 con la sfida tra Sassuolo e Salernitana, e quella tra Genoa e Verona . La sfida di Marassi è stata decisa dall'ex difensore della Juventus , oggi ai rossoblu, Radu Dragusin , che intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche del suo passato bianconero.

"Il gol è stato un'emozione incredibile, sono felicissimo ma soprattutto lo sono per i 3 punti. Lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza, ho lavorato tanto per questo. Sono giovane, sono all'inizio, devo fare tanta esperienza ed incontrare molte situazioni per crescere. Il mio sogno è migliorare sempre di più". I