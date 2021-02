Calciomercato Juventus, un gran colpo a zero euro: Paratici ci riprova!

Per il prossimo calciomercato estivo della Juventus, Paratici potrebbe riproporre uno dei suoi pezzi forti: un colpo grosso a parametro zero

redazionejuvenews

Non è certo una novità che, nel corso degli anni, la Juventus si sia specializzata in grossi colpi di calciomercato a parametro zero. Il club bianconero si è dimostrato infatti sempre molto attento a questa tipologia di occasioni, che in alcuni casi possono essere davvero ghiottissime. Paratici ne ha fatto quasi un marchio di fabbrica, come testimoniano i recenti acquisti di Rabiot e Ramsey, senza andare troppo indietro nel tempo. E il prossimo giugno andranno in scadenza alcuni giocatori davvero importantissimi. Insomma, in estate saranno disponibili sul mercato alcuni nomi veramente grossi, alcuni dei quali sarebbero in effetti entrati nel radar bianconero.

Calciomercato estivo, gli obiettivi a parametro zero

Tra i campioni di livello mondiale che con ogni probabilità si svincoleranno dai loro club a fine stagione ci sono ad esempio Sergio Ramos e il Kun Aguero. Entrambi sono stati accostati alla Juve, ma sono comunque nomi difficili da raggiungere soprattutto per gli ingaggi monstre che questi calciatori percepiscono. Discorso simile anche per Angel Di Maria, altro big che più volte è rientrato nei discorsi di calciomercato relativi alla Vecchia Signora. Più concrete e accessibili sono invece altre opportunità che potrebbero stuzzicare le fantasie della dirigenza bianconera. Occhio ad esempio al trequartista brasiliano Otavio, che lascerà il Porto e di cui si è parlato qualche tempo fa in ottica Juventus. Fari puntati anche su Milano, sponda rossonera, dove sono ancora in ballo i discorsi per i rinnovi contrattuali di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, due giocatori che piacciono eccome a Paratici. Se i due non troveranno la quadra per il prolungamento di contratto, potrebbero tornare fortemente di moda in casa bianconera. Infine c'è Memphis Depay, che sarà uno dei giocatori più richiesti e corteggiati del prossimo mercato estivo. La Juventus starebbe facendo davvero sul serio per lui, tanto che si è parlato di un'offerta d'ingaggio già presentata all'attaccante olandese da 5 milioni annui per 4 stagioni. Ma in queste ore è spuntato anche un altro grosso nome un po' a sorpresa che sarebbe finito in orbita bianconera.

Un campione sul mercato degli svincolati

Direttamente dall'Inghilterra infatti è rimbalzata una voce di calciomercato secondo cui la Juve avrebbe messo nel mirino anche Juan Mata, pronto a salutare il Manchester United tra pochi mesi. Ovviamente stiamo parlando di un campione di livello internazionale, dalle grandissime qualità tecniche e con un'esperienza enorme. Un profilo che insomma potrebbe davvero intrigare la Vecchia Signora. Mata compirà 33 anni il prossimo aprile ed è dunque ancora un giocatore sul quale si può fare tranquillamente affidamento, almeno per un altro paio di stagioni. Secondo il The Sun, la Juventus sarebbe concretamente interessata allo spagnolo, che ha attirato le attenzioni anche di altre big italiane e non solo. Del trequartista ha parlato anche il suo attuale allenatore Solskjaer, che ha lasciato intendere molto chiaramente che qualcosa si starebbe già muovendo per quanto riguarda il futuro di Mata. "Non sono sorpreso dal fatto che ci siano varie squadre interessate a lui", ha dichiarato il tecnico dei Red Devils. Che poi ha aggiunto: "Juan è un calciatore fantastico, un professionista esemplare, oltre che una persona incredibile. Quando un giocatore come lui va in scadenza di contratto, è normale che ci sia l'interesse da parte di altri club. Mata ha il diritto di parlare con altre squadre". Che tra queste, come assicurano in Inghilterra, ci sia anche la Juve? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Nel frattempo, parlando sempre di calciomercato, occhio a quello che potrebbe succedere alla mediana bianconera, che pare destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<