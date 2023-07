Douglas Costa: “Cuadrado all’Inter? Mi dispiace per lui”

L'ex calciatore brasiliano della Juventus ha commentato il passaggio del giocatore colombiano ai nerazzurri

redazionejuvenews

La Juventus si trova negli Stati Uniti per la tournée estiva che la porterà a girare gli USA: dopo il rinvio della prima amichevole contro il Barcellona, i bianconeri hanno disputato la loro prima gara ufficiale contro il Milan, vincendo ai rigori dopo che i 90 minuti hanno fatto registrare un pareggio per 2-2. Una prima uscita che ha dato alcune indicazioni a Massimiliano Allegri; con la squadra che continua a lavorare oltre oceano in vista dell'ultima amichevole, in programma contro il Real Madrid nella notte del 3 agosto.

Intanto il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando sul mercato per migliorare la squadra, anche se per adesso si sta concentrando sulle uscite di quei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico bianconero. Uno di questi, già andato, è Juan Cuadrado, arrivato al termine del contratto e trasferitosi a parametro zero all'Inter.

Una decisione che ha provocato reazioni avverse in entrambe le tifoserie, con il colombiano passato ai nemici nerazzurri. Il trasferimento ha anche portato alle reazioni di molti ex delle due squadre, ultimo dei quali l'ex bianconero Douglas Costa. Durante una diretta sul suo profilo Instagram il brasiliano ha commentato il passaggio di Cuadrado all'inter, rispondendo ad una domanda di un follower: "Cuadrado all'Inter? Mi dispiace per lui", ha commentato il brasiliano, scatenando le reazioni dei tifosi bianconeri. E proprio parlando della Juventus, Pistocchi ha annunciato quello che sarebbe il primo colpo di Giuntoli <<<